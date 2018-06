Stuttgart (dpa) - Atomkraftgegner aus ganz Deutschland haben in Baden-Württemberg eine 45 Kilometer lange Menschenkette gebildet. Sie reihten sich Hand in Hand auf - vom Sitz der Landesregierung in Stuttgart bis zum Atomkraftwerk Neckarwestheim. Nach Angaben der Veranstalter protestierten insgesamt rund 60 000 Menschen für einen sofortigen Ausstieg aus der Atomenergie. Erwartet hatten sie etwa 40 000, die Störfälle nach dem Beben in Japan brachten aber mehr Menschen auf die Straße.

