New York (dpa) - Ein Straßenmast hat in New York einen Reisebus in voller Länge aufgeschlitzt. 13 Menschen kamen ums Leben. Alle anderen der etwa 19 Passagiere wurden verletzt, sechs schwebten auch Stunden nach dem Unfall noch in Lebensgefahr. Der Bus war auf einer Stadtautobahn umgestürzt und gegen den Metallmast gerutscht. Er traf den umgekippten Bus genau auf Höhe der Fenster, schlitzte ihn auf und riss das Dach fast völlig ab.

