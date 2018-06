HSV beurlaubt Trainer Veh - Oenning übernimmt

Hamburg (dpa) - Der Hamburger SV hat Trainer Armin Veh beurlaubt. Bis zum Saisonende soll der bisherige Co-Trainer Michael Oenning die Geschäfte übernehmen. Das hat der Vorstand am Sonntag bei einer Krisensitzung in der Geschäftsstelle des Fußball-Bundesligisten beschlossen. Die Hamburger hatten tags zuvor ein 0:6-Debakel bei Bayern München erlitten und haben nur noch geringe Aussichten auf einen Platz in der Europa League für die nächste Saison. Veh hatte vier Tage vor der Niederlage in München seinen Abschied zum Saisonende in Hamburg bekanntgegeben.

Magath vor dem Aus - Sondersitzung am Mittwoch

Gelsenkirchen (dpa) - Trainer Felix Magath steht beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 wohl dicht vor dem Aus. Wie die Nachrichtenagentur dpa erfuhr, ist für Mittwoch eine Sondersitzung des Aufsichtsrates angesetzt, auf der seine Abberufung als Vorstandsmitglied erfolgen könnte. Magath habe am Samstag nach dem 2:1 gegen Eintracht Frankfurt fristgemäß eine Einladung zu der Sitzung erhalten, berichtete «kicker.de». Für diesen Sonntag war ein klärendes Gespräch zwischen dem Coach und Aufsichtsratschef Clemens Tönnies geplant, der am Samstag wegen einer Erkrankung nicht beim Spiel war. Ob das Treffen stattfinden konnte, war zunächst unklar.

Biathlon-WM: Gold für deutsche Damen-Staffel

Chanty-Mansijsk (dpa) - Die deutschen Biathletinnen haben zum Abschluss der Weltmeisterschaften in russischen Chanty-Mansijsk die Goldmedaille in der Staffel gewonnen. Andrea Henkel, Miriam Gössner, Tina Bachmann und Magdalena Neuner setzten sich am Sonntag nach 4 x 6 Kilometern trotz zweier Strafrunden vor dem Quartett aus der Ukraine durch. Bronze ging an die französische Staffel.

Cuche gewinnt Super-G - Keppler nicht im Ziel