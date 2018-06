Leverkusen gewinnt in Mainz und kommt BVB näher

Mainz (dpa) - Bayer Leverkusen hat den Rückstand auf Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund auf neun Punkte verkürzt. Einen Tag nach der Niederlage des BVB bei 1899 Hoffenheim gewann der Tabellenzweite das Verfolger-Duell beim FSV Mainz 05 mit 1:0. Renato Augusto erzielte am Sonntag in der 82. Minute den einzigen Treffer. Der Tabellenfünfte aus Mainz verpasste es damit, sich wieder am deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München vorbei zu schieben und wartet weiter auf den ersten Heimsieg seit dem 26. November 2010. Leverkusen liegt nun fünf Zähler vor Hannover 96 und sieben vor den Bayern auf dem zweiten Champions-League-Startplatz.

Potsdam zum fünften Mal Frauenfußball-Meister

Potsdam (dpa) - Der 1. FFC Turbine Potsdam hat zum fünften Mal die deutsche Frauenfußball-Meisterschaft gewonnen. Der Titelverteidiger siegte am Sonntag vor heimischer Kulisse am letzten Bundesliga-Spieltag mit 3:0 gegen die SG Essen-Schönebeck und verteidigte damit die Tabellenführung. Verfolger 1. FFC Frankfurt nutzte auch ein 8:2 gegen Bayern München nichts mehr.

Stillschweigen nach Magath-Gespräch mit Tönnies

Düsseldorf (dpa) - Schalkes Trainer Felix Magath und der Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Tönnies haben sich wie vereinbart am Sonntag zu einem Gespräch in Düsseldorf getroffen. Bis auf weiteres sei Stillschweigen vereinbart. Erstmals bestätigte der Fußball-Bundesligist, dass am kommenden Mittwoch eine Sitzung des Aufsichtsrates stattfindet, zu der auch Magath eingeladen ist. Dort könnte der 57 Jahre alte Trainer formal von seinen Aufgaben als Vorstandsmitglied entbunden werden.

Bochum und Cottbus siegen - Bielefeld fast abgestiegen