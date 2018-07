Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel will voraussichtlich an diesem Dienstag mit den Ministerpräsidenten der Länder über den Sicherheitscheck der deutschen Kernkraftwerke sprechen. Man müsse aus den Erkenntnissen über die japanische Katastrophe lernen und über Konsequenzen nachdenken, sagte Merkel am Abend in der ARD. Einen sofortigen Ausstieg aus der Atomkraft lehnte sie ab. Mit Blick auf Kritik der SPD und der Grünen an veralteten Prüfmechanismen sagte die Kanzlerin, die Sicherheitsstandards der deutschen Kernkraftwerke seien ständig fortentwickelt worden.

