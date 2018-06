Berlin (dpa) - Angesichts der Atomkatastrophe in Japan will Umweltminister Norbert Röttgen auch die Grundfrage nach der Beherrschbarkeit der Kernkraft stellen. Keiner könne so tun, als hätte sich nicht «die Welt verändert», sagte Röttgen im ARD-«Bericht aus Berlin». «In Japan hat es ja Annahmen gegeben, die jetzt durch die Natur übertroffen worden sind. Also stimmen jetzt unsere Sicherheitsannahmen oder müssen wir nicht noch schärfere Annahmen machen? Kritik an der Laufzeitverlängerung der deutschen Akw ließ Röttgen nicht gelten.

