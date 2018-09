New York (dpa) - In New York verdichten sich die Anzeichen, dass der UN-Sicherheitsrat morgen zu einer Sondersitzung wegen eines eventuellen Flugverbots über Libyen zusammentritt. Am Abend war zwar noch keine Tagung offiziell anberaumt und ein konkreter Resolutionsentwurf stand auch nicht unmittelbar zu erwarten. Doch wurden bereits fieberhafte Gespräche zwischen den UN-Missionen der 15 Sicherheitsratsmitglieder und mit den jeweiligen Hauptstädten geführt. Nachdem die Arabische Liga ein Flugverbot über Libyen gefordert hatte, wird von den UN der nächste Schritt erwartet.

