Inzell (dpa) - Jenny Wolf bleibt die schnellste Frau auf dem Eis. Die Berlinerin gewann in Inzell zum vierten Mal in Serie den Sprint- Titel über 500 Meter bei Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften. Platz zwei ging an Olympiasiegerin Lee Sang-Hwa aus Südkorea. Wang Beixing aus China lief auf Platz drei.

