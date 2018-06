Hamburg (dpa) - Bei dem schweren Verkehrsunfall gestern in Hamburg sind der Sozialwissenschaftler Günter Amendt und der Schauspieler Dietmar Mues sowie dessen Ehefrau Sibylle ums Leben gekommen. Das bestätigte die Polizei. In dem Auto saßen außerdem der Schauspieler Peter Striebeck sowie dessen Ehefrau Ulla, beide kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich im Stadtteil Eppendorf. Der 38 Jahre alte Verursacher war vermutlich unter Drogeneinfluss bei Rot über eine Ampel gerast und mit seinem Wagen in eine Menschengruppe geschleudert. Insgesamt vier Menschen starben.

