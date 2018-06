Berlin (dpa) - Der ERC Ingolstadt hat sich am letzten Hauptrunden- Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga als sechstes Team für das Playoff-Viertelfinale qualifiziert. Die Bayern gewannen in München 6:2 und entschieden damit das Fernduell gegen Mannheim und den EHC München für sich. Für die Hamburg Freezers ist die Saison dagegen zu Ende: Die Hanseaten unterlagen in Berlin 1:4 und nutzten damit ihre Chance auf den Einzug in die Vor-Playoffs nicht. Nutznießer sind die Nürnberg Ice Tigers, die trotz eines 2:3 gegen Krefeld in den Vor- Playoffs stehen.

