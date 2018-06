Tokio (dpa) - In einem dritten Atomkraftwerk in Japan ist das Kühlsystem ausgefallen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf die Feuerwehr. Es handelt sich um das AKW Tokai an der Ostküste südlich von Fukushima.

