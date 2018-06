Berlin (dpa) - Als der Priesterschüler Michael Kovak für zwei Monate in den Vatikan geschickt wird, um dort an einer Exorzisten-Ausbildung teilzunehmen, ist er ganz und gar nicht begeistert.

An die Existenz solcher Dinge kann und will der junge Mann nicht glauben. Doch als er von Pater Lucas (Oscar-Preisträger Anthony Hopkins, «Das Schweigen der Lämmer») unter die Fittiche genommen wird, belehrt der ihn eines Besseren. Der Exorzist lässt den Eleven an einem besonders hartnäckigen Fall von Besessenheit durch das Böse teilnehmen. Dem Horrorfilm von Regisseur Mikael Håfström sollen reale Ereignisse zugrunde liegen.

(The Rite - Das Ritual, USA 2011, 114 Min., FSK ab 16, von Mikael Håfström, mit Anthony Hopkins, Colin O'Donoghue, Alice Braga, www.warnerbros.de/therite/index.html)