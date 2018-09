Berlin (dpa) - Mit dem Hit «Born This Way» von Lady Gaga hat erstmals ein Song die Spitze der deutschen Charts erobert, der nicht auf CD, sondern nur als Download erhältlich ist.

Das Lied konnte sich von Platz fünf auf eins der wöchentlichen Hitparade verbessern - allein durch Online-Verkäufe, wie das Marktforschungsunternehmen Media Control am Montag mitteilte. Die US-Sängerin Lady Gaga bringt in zwei Monaten ihr zweites Album auf den Markt - der Titel lautet ebenfalls «Born This Way».