Berlin (dpa) - Die Bundesregierung will ihre erst im Herbst beschlossene Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke für drei Monate aussetzen. Als Konsequenz würden ältere Kraftwerke sofort vom Netz genommen, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin. Die Spitzen der Koalitionsfraktionen unterstützen die Regierungsvereinbarung für ein Moratorium. Nach dpa-Informationen halten sie grundsätzlich aber an dem schwarz-gelben Energiekonzept fest, das auf lange Sicht noch einen Mix aus Kernenergie und alternativen Energiequellen vorsieht.

