Tokio (dpa) - Die Schadensmeldungen aus dem japanischen Kernkraftwerk Fukushima Eins reißen nicht ab: Jetzt ist die Kühlung im Reaktor 2 des AKW ausgefallen, der Kühlwasserstand sinkt. Nur Stunden zuvor war es im Reaktor 3 derselben Anlage zu einer schweren Explosion gekommen. In der Region ist zudem ein Öltank in einem Wärmekraftwerk explodiert. Über mögliche Verletzte und Schäden an der Anlage ist noch nichts bekannt. Das Nachbeben in der Nacht mit der Stärke 6,2 hat den Bahnverkehr in Tokio zum Erliegen gebracht. Japan Rail stellte bis auf vier alle Stadtlinien ein.

