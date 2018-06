Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel will am Nachmittag bekanntgeben, dass die Verlängerung der Laufzeiten für die Atomkraftwerke ausgesetzt wird. Merkel habe diese Entscheidung im kleinen Kreis vorbereitet und mit dem CDU-Präsidium abgestimmt, berichtet «Focus Online» unter Berufung auf Regierungskreise. In dieser Zeit solle die Sicherheitslage in den deutschen Atommeilern mit Blick auf die Erkenntnisse aus Japan überprüft werden. Nach dpa-Informationen sind die Details noch offen. Merkel und Vizekanzler Guido Westerwelle wollten die Einzelheiten am Nachmittag klären.

