Frankfurt/Main (dpa) - Schreckensmeldungen aus Japan und die immer größer werdende Angst vor einer atomaren Katastrophe haben den Dax am Dienstag zeitweise auf den tiefsten Stand seit Oktober 2010 gedrückt.

Am späten Nachmittag konnte der deutsche Leitindex dann seine Verluste angesichts nicht ganz so starker Einbußen an den New Yorker Börsen wieder etwas eindämmen.

Zum Handelsschluss verlor der Dax 3,19 Prozent auf 6647,66 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte sank um 2,55 Prozent auf 9628,76 Punkte. Vergleichsweise moderat fielen dagegen die Verluste im TecDax aus, für den es dank der erneuten Kursgewinne bei Erneuerbare-Energien-Aktien nur um 0,40 Prozent auf 867,31 Punkte nach unten ging.

Aktienhändler Christian Falkner von Alpha Wertpapierhandel sagte, alle Blicke seien gebannt auf die Ereignisse in Japan gerichtet. Die Unsicherheit sei groß. Die zuletzt dramatische Entwicklung im arabischen Königreich Bahrain rückt an den Kapitalmärkten laut Falkner derzeit komplett in den Hintergrund.

Die Aktien der Versorger gerieten angesichts der Atomkrise in Japan und des verkündeten Moratoriums zur Laufzeitverlängerung für deutsche Atomkraftwerke erneut unter Druck. RWE verloren 3,60 Prozent auf 43,995 Euro, Eon verbilligten sich um 2,81 Prozent auf 21,25 Euro. Bei einer früheren Abschaltung von Kernkraftwerken entstehe ein erheblicher Druck auf die Gewinne und Bewertung beider Unternehmen, schrieb Analystin Deborah Wilkens von Goldman Sachs. Schwach zeigte sich auch der Chemiesektor. BASF, Linde und K+S rutschten um jeweils mehr als 4 Prozent ab.

Die Papiere von Chipherstellern wie Infineon und Dialog Semiconductor büßten 4,36 und 10,87 Prozent ein. Der zunächst noch positiv gewertete Preisanstieg für NAND-Speicherchips dürfte einem Börsianer zufolge nur temporär sein, da die Nachfrage aus Japan wegen der dortigen Katastrophe wohl massiv einbrechen werde.

Für Furore im TecDax sorgten die Titel des Solarkonzerns Conergy, die mit einem Plus von 105,03 Prozent auf 0,775 Euro dreistellig hochschnellten. Gewinne von mehr als 20 Prozent gab es auch für Solarworld. Insgesamt dürfte der drohende Atom-GAU in Japan weltweit den Druck auf die Regierungen erhöhen, alternative Energien zügiger zu fördern, schrieb Analyst Ankit Jain von Standard & Poor's in einer Studie.