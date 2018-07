Inhalt Seite 1 — Report: In Japan muss das Leben weitergehen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nagoya, Japan (dpa) - Es ist als sei man in einem anderen Land. Die Sonne lacht über Nagoya, einer Industriestadt etwa 300 Kilometer südwestlich von Tokio. Von den Schreckensbildern aus dem Norden ist hier keine Spur.

Doch die eskalierende Lage im Kernkraftwerk Fukushima macht auch den Menschen außerhalb der unmittelbaren Gefahrenzone zunehmend Angst.

Nicht nur die Furcht vor radioaktiver Strahlung macht sich breit, sondern mehr noch die Sorge vor einem weiteren Megabeben. Laut der Japanischen Wetteragentur besteht noch bis Mittwoch eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit eines Nachbebens der Stärke 7 oder mehr. In den folgenden Tagen verringert sich diese auf 50 Prozent.

Frau Kojima, eine Hotelangestellte in Nagoya, hat das Beben am Freitag sogar dort gefühlt. «Ich war im 17. Stock, als alles zu schwanken begann. Ich wusste nicht, ob ich fliehen sollte, obwohl ich so weit oben war.» Nun fürchtet sie sich vor einem weitern Beben: «Ich bin jetzt sehr besorgt. Es soll ja noch ein großes Beben kommen.»

Obwohl laut Expertenaussagen eine Katastrophe wie die im ukrainischen Tschernobyl aufgrund der unterschiedlichen Bauweise der Reaktoren eher unwahrscheinlich ist, verlieren viele den Glauben an die zu lange abwiegelnden Aussagen der Regierung und des Kraftwerkbetreibers Tepco.

Zu oft in der Vergangenheit wurden Gesundheitsgefahren für die Bevölkerung von beiden heruntergespielt. «Wir haben Tokio verlassen, weil man der Regierung nicht trauen kann. Wir wurden schon früher belogen», sagt ein junges Ehepaar.

Die Region um Nagoya ist nicht von den Maßnahmen zur Stromrationierung betroffen, die im Großraum Tokio zu einem Run auf Supermärkte und Chaos im Schienenverkehr geführt hat. Aus Sorge um die Folgen der Stromausfälle führte in Tokio zu Hamsterkäufen an Lebensmitteln, Batterien und Treibstoff.