Sydney (dpa) - Es sollte einfach eine ausgelassene Geburtstagsparty werden - mit so vielen Gästen hatte die 15-jährige Schülerin Jess Cooper aus Sydney allerdings nicht gerechnet. Sie hatte eine offene Einladung mit ihrer Adresse auf Facebook hochgeladen, die innerhalb von 24 Stunden 20 000 Menschen annahmen.

Die Polizei ließ die Facebook-Seite am Dientag sperren. «Wer an dem Tag in der Straße auftaucht, wird nichts außer Polizeiautos vorfinden», sagte Inspektor Terry Dalton im Rundfunk.

Vor drei Jahren hatte Teenager Corey Worthington via Internet zu einer Party eingeladen, weil seine Eltern fort waren. 500 Gäste kamen und die Party in einem Vorort von Melbourne geriet außer Rand und Band. Die Polizei rückte mit mehreren Einsatzkommandos und Hunden an, um das Chaos zu beenden.