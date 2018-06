Madrid (dpa) - Real Madrid will erstmals seit sieben Jahren in der Champions League wieder ins Viertelfinale einziehen. Dazu muss der spanische Fußballrekordmeister am 16. März seinen Angstgegner Olympique Lyon bezwingen, gegen den die «Königlichen» noch nie gewonnen haben.

Nach dem 1:1 im Hinspiel in Lyon rechnen die Madrilenen sich gute Chancen aus, den «Fluch des Achtelfinales» zu bannen. In den vergangenen sechs Jahren war für Real in der Runde der letzten 16 stets Endstation gewesen.

Mit Lyon hat das Team der deutschen Nationalspieler Mesut Özil und Sami Khedira noch eine Rechnung offen: Die Franzosen hatten Real vor einem Jahr aus dem Wettbewerb geworfen. Bei der Partie im Bernabéu-Stadion setzen die Spanier nun auf den Ex-Olympique-Profi Karim Benzema, der im Hinspiel die Madrilenen in Führung geschossen hatte. Der Stürmer, den Trainer José Mourinho lange Zeit ins zweite Glied zurückgestuft hatte, bewies zuletzt einen erstaunlichen Formanstieg und erzielte in den vergangenen drei Punktspielen jeweils zwei Treffer. Real hatte zuletzt im Jahr 2004 das Achtelfinale durch ein 1:1 und 1:0 gegen den FC Bayern München überstanden.

Die Franzosen, die im Bernabéu-Stadion als Außenseiter antreten werden, spuckten jedoch große Töne. «Lyon hat vor niemandem Angst», versicherte Clubchef Jean-Michel Aulas. Der argentinische Stürmer César Delgado gab sich überzeugt: «Wir können Real Madrid ausschalten.» Lyon ist seit sieben Spielen ungeschlagen.

Im zweiten Champions-League-Spiel hat der FC Chelsea nach einem 2:0-Hinspielsieg beim Achtelfinal-Neuling FC Kopenhagen den Einzug ins Viertelfinale fast schon sicher.