München (dpa) - Die Oscar-Preisträgerin Natalie Portman (29) kann zwischen Sex und Gefühlen nicht trennen.

«Das gehört zusammen», sagte die Schauspielerin, die für ihre Rolle als Balletttänzerin in «Black Swan» Ende Februar den Oscar als beste Hauptdarstellerin erhalten hat, dem Magazin «Joy». Im Film «Freundschaft Plus» (seit 17.2. in deutschen Kinos) spielt sie eine Ärztin, die nach unverbindlichem Sex sucht. Dies könne sie zwar nachvollziehen, sagte Portman: «Aber das bedeutet, dass vorher etwas in dir zerbrochen sein muss: Dann suchst du die rein körperliche Erfahrung und keine großen Emotionen.»

Was die Sexszenen angehen, halte sie sich für ziemlich unreif und werde schnell verlegen. «Ich habe ein echtes Problem damit, nackt zu sein!» Nach jedem Take habe sie die Aufnahmen überprüft. Privat ist Natalie Portman seit kurzem verlobt und erwartet ihr erstes Kind. Sie sagt: «Sich zu lieben, heißt für mich, sich sehr nahe zu sein, alles für den anderen zu tun.»