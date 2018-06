New York (dpa) - Da staunten die Besucher eines Schwulenclubs in Louisville im Bundesstaat Kentucky nicht schlecht: Während des Auftritts eines Lady Gaga-Imitators erschien plötzlich die originale Lady höchstpersönlich auf der Bühne und sang vor grölendem Publikum ihren neuen Hit «Born this way».

In einem auf «TMZ.com» geposteten Amateurvideo legten die 24-jährige Sängerin und ihr völlig überraschtes Drag-Double in Netzstrumpfhosen-Partnerlook eine glänzend improvisierte Bühnenshow hin. Nach dreieinhalb Minuten war der Spuk vorbei und der Superstar verließ nach einem kurzen Stage-Dive zum Abschied Bühne und Nachtclub. Lady Gaga hatte am selben Abend in einer Arena in Louisville ein Konzert gegeben, bevor sie um ein Uhr morgens den Schwulenclub «Connections» aufsuchte. «Born this way» gilt für Homosexuelle als Hymne mit Symbolcharakter.

TMZ