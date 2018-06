Tokio (dpa) - Im Kampf gegen den atomaren Super-GAU drohen die japanischen Katastrophenmeiler ganz außer Kontrolle zu geraten. Eine Explosion beschädigte am Dienstag erstmals den innernen Schutzmantel eines Reaktors in der Anlage Fukushima Eins.

Der AKW-Betreiber Tepco sprach von einer «sehr schlimmen» Lage und warnte vor Kernschmelzen. Mittlerweile hat es in vier der sechs Blöcke Explosionen gegeben. Auch in der Hauptstadt Tokio wurden erhöhte Strahlenwerte gemessen. Die Behörden fürchten, dass vier Tage nach dem gewaltigen Erdbeben und dem Tsunami die Zahl der Toten auf über 10 000 steigt.

Die Atomkatastrophe hat mit der Beschädigung des Schutzmantels in Block 2 eine neue Dimension erreicht. Der gewaltige Druck ließ den Reaktorblock nach Regierungsangaben stellenweise bersten. Die Strahlenmesswerte schossen in die Höhe. Japanische Medien schrieben von einem «Wettlauf gegen die Zeit». Der Betreiber Tepco sah sich gezwungen, die Reaktorbelegschaft bis auf eine Notbesetzung abzuziehen. Nur noch 50 Experten - anstelle der zuletzt 800 - kämpften gegen die drohende Kernschmelze in Block 2. Tepco gab bekannt, den Kontrollraum räumen zu müssen.

Nach Angaben der Regierung sei mittlerweile in drei der vier betroffenen Reaktorblöcke eine Kernschmelze möglich. In Japan wächst die Kritik an der Informationspolitik des Betreibers Tepco und der Regierung.

Im Block 4 brach ein Feuer aus, das kurze Zeit später gelöscht wurde. In der Außenwand des Reaktorgebäudes klafften nach einer Explosion am Dienstag zwei acht Quadratmeter große Löcher. Das berichtete die Nachrichtenagentur Jiji Press unter Berufung auf die Nukleare Sicherheitsagentur des Industrieministeriums.

Block 4 war noch vor dem Erdbeben am Freitag für Wartungsarbeiten vom Netz genommen worden. Über die Brandursache gab es zunächst keine Angaben. Die dort noch lagernden abgebrannten Brennstäbe könnten nicht in Brand geraten. Das sagte der Regierungssprecher Yukio Edano während einer vom Fernsehsender NHK am Dienstagmittag (Ortszeit) übertragenen Pressekonferenz.

Nachdem das Feuer in Block 4 gelöscht werden konnte, drohte die Kühlung dort auszufallen. Eine Kühlung durch Meerwasser wie in den anderen drei Blöcken sei aus technischen Gründen nicht möglich. Die Brennstäbe könnten das noch vorhandene Kühlwasser zum Kochen bringen und verdampfen lassen, teilte die Agentur Kyodo unter Berufung auf den Betreiber Tepco mit.