Atomkatastrophe löst Kursstürze an Börsen aus - Crash in Tokio

Frankfurt/London/Tokio (dpa) - Die Atomkatastrophe in Japan hat die Börsen weltweit abstürzen lassen. In Tokio versuchten Anleger in Panik scharenweise ihre Aktien loszuwerden - die Verkäufe lösten die größten Kursverluste seit dem Höhepunkt der Finanzkrise vor zweieinhalb Jahren aus. Zeitweilig verlor der Leitindex mehr als 14 Prozent. In Deutschland stürzte der Aktienmarkt auf den tiefsten Stand seit Oktober 2010, in der Spitze verlor der Dax mehr als 5 Prozent. Marktstratege David Buik von BG Partners sprach angesichts der bedrohlichen Lage in dem Atommeiler Fukushima Eins von einem «Anfall unkontrollierter Angst» unter Anlegern. Seit dem Erdbeben wurden bislang mehr als 700 Milliarden Dollar (530 Mrd Euro) an Werten an der Tokioter Börse vernichtet.

Erdbeben in Japan schwächt Konjunkturerwartungen

Mannheim (dpa) - Das schwere Erdbeben und die atomare Katastrophe in Japan zeigen erste Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsförderung (ZEW) in Mannheim verzeichnete bei seiner monatlichen Konjunkturumfrage ein Minus von 1,6 Punkten auf 14,1 Punkte. «Die deutsche Wirtschaft befindet sich an sich in einer robusten Verfassung. Allerdings könnten die tragischen Ereignisse in Japan zumindest kurzfristig eine Eintrübung der Konjunkturdynamik in Deutschland zur Folge haben», kommentierte ZEW-Präsident Wolfgang Franz. Insgesamt liegt der Index weiterhin deutlich unter seinem Mittelwert von 26,7 Punkten. Zu Monatsbeginn war die Einschätzung noch weit positiver.

EU verschärft Euro-Stabilitätspakt

Brüssel (dpa) - Defizitsünder in der EU müssen künftig mit härteren und schnelleren Strafen rechnen. Die EU-Finanzminister einigten sich auf einen strengeren Euro-Stabilitätspakt, berichtete die ungarische EU-Ratspräsidentschaft am Dienstag in Brüssel. «Alle Probleme wurden gelöst, die Zustimmung aller Mitgliedstaaten steht fest.» Das EU-Parlament muss dem Kompromiss bis zum Sommer noch zustimmen. Auf dem Tisch der Ressortchefs lag ein Paket mit sechs Gesetzen. Die EU zieht mit der verstärkten Schuldenaufsicht eine Konsequenz aus der gefährlichen Schuldenkrise, die Euro-Länder wie Griechenland oder Irland an den Rande des finanziellen Abgrunds brachte.

