Berlin (dpa) - Die sieben ältesten Kernkraftwerke in Deutschland werden angesichts der Atomkatastrophe in Japan für mindestens drei Monate abgeschaltet. Sicherheit habe Vorrang, begründete Kanzlerin Angela Merkel die Entscheidung - nach einem Spitzentreffen mit den Ministerpräsidenten der Länder mit Atomkraftwerken in Berlin. SPD, Grüne, Linke und Anti-Atomorganisationen sowie Greenpeace sehen ein Täuschungsmanöver. Sie verlangen das endgültige Aus für die Atomkraftwerke. Die Wirtschaft warnte dagegen vor voreiligen Beschlüssen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.