München (dpa) - Mit einer Schweigeminute haben die Spieler des FC Bayern München und von Inter Mailand den Opfern der Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe in Japan gedacht. Vor Beginn des Achtelfinal- Rückspiels der Champions League am Abend in der mit 66 000 Zuschauern ausverkauften Münchner Allianz-Arena stellten sich beide Mannschaften in stillem Gedenken am Mittelkreis auf. Die Teams waren zu der Begegnung mit Trauerflor aufgelaufen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.