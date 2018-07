London (dpa) - Der Ticketverkauf für die Olympischen Spiele 2012 in London hat begonnen. Wer sich den Eintritt für einen der Wettkämpfe sichern will, muss sich eher auf einen Marathon als einen Sprint einstellen. Denn das Verfahren zieht sich über mehrere Wochen: Zunächst kann man sich sechs Wochen lang für Tickets eintragen. Erst am 24. Juni wird bekanntgegeben, wer Karten bekommt. Ähnlich wie bei Internet-Auktionen ist man verpflichtet, das Ticket zu zahlen, wenn man sich vormerken lassen hat. Die billigsten Tickets kosten rund 23 Euro, für die Eröffnungszeremonie werden fast 2400 Euro fällig.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.