Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat mit den Ministerpräsidenten von Ländern mit Atomkraftwerken über die Zukunft der Kernkraft in Deutschland beraten. Auch Wirtschaftsminister Rainer Brüderle und Umweltminister Norbert Röttgen waren an den Beratungen in Berlin beteiligt. Mehrere hundert Atomkraftgegner protestierten vor dem Kanzleramt. Merkel hatte gestern eine dreimonatige Aussetzung der von Union und FDP beschlossenen Laufzeitverlängerung angekündigt. Niedersachsens Ministerpräsident David McAllister bezeichnete den Schritt als richtig.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.