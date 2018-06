Köln (dpa) - Schlag gegen die italienische Bau-Mafia in Deutschland: Fahnder haben in mehreren Bundesländern 43 Wohnungen und Geschäftsräume italienischer Baufirmen durchsucht. Schwerpunkt der Aktion war der Großraum Köln. Zehn per Haftbefehl gesuchte Verdächtige seien verhaftet worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Männer sollen zu einer Bande gehören, die über Strohmann-Gesellschaften Steuern hinterzogen hat. Schaden: Rund 30 Millionen Euro.

