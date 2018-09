Inhalt Seite 1 — Klassische Musikuntermalung für Kate und William Seite 2 Auf einer Seite lesen

London (dpa) - Zwei Chöre, ein Bläsersatz und ein Orchester werden den Gottesdienst zur Trauung von Prinz William und Kate Middleton am 29. April musikalisch begleiten. William und Kate hätten sich viel Zeit für die Auswahl der Musik genommen.

Es sollen sowohl bekannte Hymnen und Choräle wie auch Auftragskompositionen vorgetragen werden, teilte der königliche Palast am Dienstag in London mit. Unterdessen hat der frühere Klavierlehrer Kates seiner Schülerin ein Lied komponiert - eine Militärband macht Kasse mit einem Plattenvertrag.

Das royale Paar liebt es offenbar konservativ. Alle ausgewählten Musiker zählen bei königlichen Anlässen zum Standard-Programm. Zuvor war spekuliert worden, ob prominente Künstler bei dem Gottesdienst musizieren könnten. Bei der Trauerfeier für Williams Mutter Lady Diana hatte 1997 Elton John seine weltberühmt gewordene Version von «Candle in the Wind» gespielt. Ein Interview des britischen Popsängers James Blunt mit einem italienischen TV-Sender, in dem er sagte, er werde bei dem Gottesdienst die Orgel spielen, entpuppte sich als Scherz.

Der Chor der Westminister Abbey besteht aus 20 Chorknaben und erwachsenen Sängern. Die Chorknaben lernen in einem ortsansässigen Internat und singen täglich den «Evening Song» in der Abbey. Der Chor gilt als einer der profiliertesten in Großbritannien und war bereits bei vielen königlichen Anlässen in der Abbey für die musikalische Umrahmung zuständig. Die Sänger werden vom Organisten Robert Quinney begleitet.

Beim zweiten Chor handelt es sich um ein Ensemble der königlichen Kapelle («Chapel Royal Choir»), einen traditionsreichen Klangkörper, dessen Geschichte bis in die Zeit der Normannen zurückgeht. Die Formation zur Hochzeit unter der Leitung von Andrew Gant wird aus zehn Kindern und sechs Erwachsenen bestehen.

Das Londoner Kammerorchester unter Leitung von Christopher Warren-Green wird mit 39 Musikern auf der Orgel-Empore in der Westminister Abbey Platz nehmen. Die 1921 gegründete Formation ist das älteste professionelle Kammerorchester Großbritanniens. Es steht unter der Schirmherrschaft der Ehefrau von Prinz Charles, Camilla. Die königliche Luftwaffe, wo Prinz Charles als Hubschrauberpilot dient, schickt sieben Bläser zur Hochzeit.

Wenn die Ehe geschlossen ist und die sich die Hochzeitsgesellschaft bei Queen Elizabeth II. im Buckingham Palast stärkt, wird es entspannende Harfenmusik allererster Güte zur Entspannung geben. Claire Jones, offizielle Harfenistin von Prinz Charles, wird in die Saiten greifen.