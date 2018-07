Los Angeles (dpa) - Ein zweimotoriges Kleinflugzeug ist in Kalifornien abgestürzt und hat fünf Insassen in den Tod gerissen. Nach Angaben der Behörden überlebte ein Insasse mit schweren Verletzungen das Unglück, berichtete die «Los Angeles Times». Die Maschine sei nach dem Start auf einem Flughafen in Long Beach in Flammen aufgegangen, hieß es. Die Unfallursache wurde noch untersucht. Das Privatflugzeug war nach Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah unterwegs.

