Düsseldorf (dpa) - Mit Spannung wartet die Fernsehbranche auf die Vergabe der Grimme-Preise 2011. Rund ein Dutzend Preisträger werden heute in Düsseldorf verkündet. Gute Aussichten haben in diesem Jahr vor allem Porträts über Menschen und Länder oder Dokumentationen über die jüngere Zeitgeschichte. Die Gala mit der Übergabe der Grimme- Preise findet am 1. April im Stadttheater von Marl statt. Dann wird auch Thomas Gottschalk dabei sein, der mit einem Grimme-Preis für sein Lebenswerk ausgezeichnet wird.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.