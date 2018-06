Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem Ablauf ihres Ultimatums prüft die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer ein Gesprächsangebot der Deutschen Bahn. Zur Zeit sei man in internen Beratungen, sagte ein GDL-Sprecher in Frankfurt. Erst danach werde entschieden, ob und wann der Arbeitskampf fortgesetzt wird. Die Beratungen enden voraussichtlich am Nachmittag. Die GDL hatte bis gestern ein verbessertes Tarifangebot von den Arbeitgebern gefordert. Gleichzeitig hatte sie Streiks bis heute Mittag ausgeschlossen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.