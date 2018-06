Offenbach (dpa) - Zumindest vom Wetter droht der japanischen Metropole Tokio vorerst keine neue Gefahr: Der Wind hat wieder auf Nordwest zurückgedreht und leicht zugenommen. Radioaktive Partikel vom havarierten Atomkraftwerk Fukushima werden so direkt auf das Meer getragen. An der Situation soll sich auch in den nächsten Tagen nichts ändern. In Fukushima bleibt der Kampf gegen die Atomkatastrophe extrem schwierig. Ein Löscheinsatz mit Helikoptern musste abgebrochen werden. Zuvor hatten die etwa 50 noch verbliebenen Arbeiter sich schon zeitweise aus dem Kraftwerk zurückziehen müssen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.