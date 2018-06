München (dpa) - Autofahrer mit Benzinern können an Zapfsäulen in Deutschland derzeit wieder ein wenig günstiger tanken. Der Dieselpreis verharrte hingegen auf hohem Niveau. Nach Berechnungen des ADAC sank der bundesweite Durchschnittspreis für einen Liter des neuen Bio-Kraftstoffs Super E10 im Vergleich zur Vorwoche um 2,1 Cent auf 1,528 Euro. Der Liter Diesel kostete 1,441 Euro und damit 0,2 Cent mehr. Der Club beschränkt sich in seiner wöchentlichen Preisstatistik auf E10.

