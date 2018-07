Inhalt Seite 1 — ROUNDUP/Devisen: Yen steigt auf Rekordhoch - Weiteres Problem für Japan Seite 2 Auf einer Seite lesen

TOKIO (dpa-AFX) - Die japanische Währung Yen ist am Donnerstag wegen der erwarteten immensen Kosten infolge der Atom- und Naturkatastrophe auf ein Rekordhoch zum US-Dollar gestiegen. Damit kommt auf die stark von Exporten abhängige japanische Wirtschaft ein weiteres Problem zu, da die japanischen Unternehmen das für sie schlechte Kursverhältnis größtenteils nicht weitergeben können. Die Rufe nach staatlichen Schritten gegen die Kursexzesse werden lauter. In der Nacht auf Donnerstag kostete der Dollar in einem chaotischen von starken Sprüngen gekennzeichneten Handel zeitweise nur noch 76,25 Yen - so wenig wie noch nie in der Geschichte.

Dollar-Käufe vor allem von japanischen Importunternehmen und Spekulanten verringerten die Kursgewinne des Yen zunächst. Zuletzt stand der Dollar bei rund 79 Yen und damit immer noch unter dem bisherigen Rekordtief von 79,75 Yen aus dem Jahr 1995, als das Erdbeben im japanischen Kobe den Yen nach oben trieb. Mit dem Abschlag vom Donnerstag kostet der Dollar rund vier Yen weniger als noch vor dem verheerenden Erdbeben und Tsunami am Freitag der vergangenen Woche.

YEN GEWINN GEGENÜBER EURO - EURO GEGENÜBER DOLLAR

Auch im Vergleich zum Euro zog der Yen am Donnerstag deutlich an. Die europäische Gemeinschaftswährung <EURUS.FX1> verteuerte sich wiederum im Vergleich zum Dollar. Zuletzt kostete der Euro 1,3970 Dollar und näherte sich wieder der Marke von 1,40 Dollar. Am Mittwoch hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,3951 (Dienstag: 1,3884) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7168 (0,7203) Euro.

"Das Währungspaar Euro/Dollar scheint zwischen 1,386 und 1,40 Dollar eine vorläufige neue Wohlfühlzone gefunden zu haben", hieß es in einer Studie der Commerzbank. Am Donnerstag dürften neben den Geschehnissen in Japan vor allem die Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten im Mittelpunkt des Interesses stehen. Die Experten der Bank rechnen allerdings nicht damit, dass die Daten einen Anlass geben werden, dass der Euro aus der oben genannten Spanne ausbricht.

YEN STEIGT SEIT JAHREN

Die starken Yen-Gewinne am Donnerstag führten Händler vor allem darauf zurück, dass japanische Investoren und Versicherer dringend Geld brauchen, um die Schäden aus der Natur- und Nuklearkatastrophe in der Heimat zu bezahlen. Deshalb steigt die Nachfrage nach Yen. Der vor allem im Vergleich zum Dollar starke Yen ist seit Jahren eines der größten Probleme der japanischen Wirtschaft.