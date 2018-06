FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> ist am Donnerstag im Vergleich zum Dollar kräftig gestiegen. Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung kletterte am späten Vormittag bis auf 1,4044 Dollar und notierte damit rund zwei Cent über dem Niveau vom Mittwochabend. Händler begründeten dies vor allem mit einer Schwäche des Dollar. Die amerikanische Währung war in der Nacht auf Donnerstag im Vergleich zum Yen auf den tiefsten Stand der Geschichte gefallen. Nach dem Überwinden der Marke von 1,40 Dollar habe der Euro zusätzlichen Auftrieb erhalten, sagten Händler. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,3951 (Dienstag: 1,3884) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7168 (0,7203) Euro.

