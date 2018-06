Rom (dpa) - Italien feiert 150 Jahre Einheit und das Zauberwort heißt derzeit «Tricolore».

Von Salat über Comics und «I love Italy»-Grappa bis hin zu Tischen, die aussehen wie eine wehende italienische Fahne, erleben Sondereditionen in den Nationalfarben einen regelrechten Boom. In der ersten Hauptstadt Italiens, Turin, kreierte ein Bäcker eine Spezialversion des «Panettone»-Kuchens und nannte sie liebevoll «Camillo» - nach dem ersten Ministerpräsidenten des Landes. Auch Nationalheld und Freiheitskämpfer Giuseppe Garibaldi kam zu neuen Ehren: Für Schuhfans gibt es jetzt eine Neuauflage seiner Stiefel, mit eingeprägter Italien-Silhouette in der Ledersohle.