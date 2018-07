Inhalt Seite 1 — Der Strompreis kann, muss aber nicht steigen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Es ist bemerkenswert, dass Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die Bürger jetzt schon auf steigende Strompreise vorbereitet.

«Tendenziell bedeutet jede Verknappung natürlich auch, dass das auf den Preis einen Einfluss haben kann», sagt sie. Aber es ist noch gar nicht ausgemacht, dass es in den drei Monaten, in denen nur noch neun statt 17 möglichen Atomkraftwerken Strom produzieren, dazu kommen muss.

Die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Hildegard Müller, betont mit Blick auf Preissprünge an der Leipziger Strombörse EEX: «Kurzfristige Erhöhungen des Börsenpreises müssen sich nicht zwangsläufig sofort in steigenden Stromrechnungen für die Haushalte niederschlagen, weil sie im Rahmen der langfristigen Beschaffung ausgeglichen werden können.» Vor allem eine höhere Produktion von Gaskraftwerken hätte Auswirkungen auf den Strompreis an der Börse EEX. Denn der richtet sich stets nach den teuersten Kraftwerken, die gerade Strom liefern.

Der Verbraucherschützer Holger Krawinkel verweist darauf, dass der Börsenpreis lediglich einen Anteil von 25 Prozent am Endpreis hat, 50 Prozent sind Steuern, Abgaben und die Ökostromumlage, hinzu kommen Netzkosten. Er fordert aber, dass notfalls die staatlichen Behörden einschreiten müssten, wenn die AKW-Abschaltung zu übermäßigen Erhöhungen instrumentalisiert würde. Das sei Aufgabe der Regierung - und nicht, höhere Strompreise herbeizureden, kritisiert die Opposition.

Christof Timpe vom Öko-Institut rechnet mit höchstens einem halben Cent mehr pro Kilowattstunde. Bei einem Verbrauch in einem Haushalt von 1500 Kilowattstunden binnen drei Monaten wären dies 7,50 Euro. Das Verbraucherportal Verivox hat aber bisher keine Informationen über Preiserhöhungen für die Verbraucher durch das Atom-Moratorium.

Viele Bürger rennen derzeit den Grünstromanbietern die Läden ein und wollen ihren persönlichen Atomausstieg. Bei Lichtblick, das mehr als eine halbe Million Ökostromkunden hat und auch den Bundestag beliefert, sagt Sprecher Ralf Kampwirth, dass sich die Zahl der Vertragsabschlüsse seit Fukushima verdreifacht habe. Allein am Mittwoch waren es 800 Neukunden. Verivox betont, dass schon 670 Anbieter Ökotarife im Portfolio haben.

Krawinkel sagt, grundsätzlich müsse es endlich darum gehen, beim Energiesparen voran zu kommen, das sei das beste Mittel gegen zu hohe Ausgaben für den Strom. Die Grünen betonen unter Verweis auf den Energieeffizienzplan des Umweltministeriums, das Stromsparpotential liege jährlich bei etwa 110 Terawattstunden (TWh). Dies entspreche in der jährlichen Stromerzeugung aller bisher am Netz befindlichen AKW.