Berlin (dpa) - Viele Deutsche zeigen nach Angaben von deutsch-japanischen Organisationen derzeit eine große Hilfsbereitschaft angesichts der Katastrophe in Japan. «Im Moment stehen bei uns die Telefone nicht still», berichtete der Deutsch-Japanische Wirtschaftskreis in Berlin.

Es würden sich auch viele Privatpersonen melden, die Japanern Wohnraum in Deutschland anbieten. Ähnliches gab auch die Deutsch-Japanische Gesellschaft Berlin bekannt. «Wir stellen gerade Listen von deutschen Angeboten über Wohnmöglichkeiten zusammen», sagte eine Sprecherin.

Viele zeigten sich bereit, ein Zimmer oder eine Schlafmöglichkeit in ihren Häusern oder Wohnungen anzubieten, hieß es. Der Sprecherin zufolge, gingen auch viele E-Mails von Kindern und Jugendlichen ein. Der Verband Deutsch-Japanischer Gesellschaften hat mittlerweile auch zu Spenden aufgerufen. «Hilfe von außen kommt in dieser Lage besondere Bedeutung zu. Es geht darum, die Not unserer Freunde ein Stück zu lindern», heißt es auf der Internetseite der Organisation.

Verband Deutsch-Japanischer Gesellschaften