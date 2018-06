Tripolis (dpa) - Der libysche Machthaber Muammar al-Gaddafi hat mit einem Blutbad in der Rebellenhochburg Bengasi gedroht. Er werde die Stadt möglicherweise schon in wenigen Stunden angreifen lassen, drohte er am Abend im libyschen Rundfunk. Für diejenigen Libyer, die dann noch nicht ihre Waffen abgegeben hätten, werde es harte Strafen und «keine Gnade» geben. Jedes einzelne Haus werde durchsucht werden, so der Diktator.

