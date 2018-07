Karlsruhe (dpa) - Nach dem Atom-Moratorium der Bundesregierung sind die beiden ersten Meiler vom Netz. Der Energiekonzern EnBW schaltete in der Nacht wie angekündigt zwei seiner vier Atomreaktoren ab. Es handelt sich um Neckarwestheim I und Philippsburg I. Kanzlerin Angela Merkel gibt heute im Bundestag eine Regierungserklärung zu den Folgen der Reaktor-Katastrophe in Japan ab. Danach wird eine Debatte über die Auswirkungen der Atom-Entscheidung in Deutschland erwartet. Die sieben ältesten Meiler sollen drei Monate vom Netz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.