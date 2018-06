Frankfurt/Main (dpa) - Nach der Naturkatastrophe in Japan befürchtet der deutsche Maschinenbau Lieferengpässe in den nächsten Wochen. Im Moment gebe es aber noch keine Produktionsausfälle oder -behinderungen im deutschen Maschinenbau, sagte der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands VDMA, Hannes Hesse, in Frankfurt. Mittelfristig könnten Engpässe bei Einzelkomponenten und elektronischen Steuerungen aber nicht ausgeschlossen werden. Das treffe dann aber grundsätzlich alle Kunden der Japaner weltweit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.