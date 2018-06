Frankfurt/Rüsselsheim (dpa) - Überraschender Chefwechsel beim Autobauer Opel: Der Brite Nick Reilly verlässt zum 1. April den Chefsessel und soll Vorsitzender des Aufsichtsrates der Adam Opel AG werden. Nachfolger an der Unternehmensspitze wird der Chefentwickler der Opel-Mutter General Motors, Karl-Friedrich Stracke, wie der Autobauer mitteilte. Er werde in Rüsselsheim bleiben und eng mit Stracke zusammenarbeiten, sagte Reilly in einer kurzfristig einberufenen Telefonkonferenz.

