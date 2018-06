New York (dpa) - Die franko-kanadische Pop-Musikerin Céline Dion (42) ist nach der Geburt ihrer Zwillinge wieder auf die Bühne in Las Vegas zurückgekehrt. Sie trat laut ihrer Website in hochgeschlitzten Glitzerkleidern im Hotelkasino «Caesars Palace» auf.

Unter anderem gab sie zur Begeisterung des Publikums ihre größten Hits «My Heart Will Go On» und «It's All Coming Back to Me Now» zum Besten. Auch Songs von Michael Jackson, Billy Joel und Ella Fitzgerald standen auf dem Programm. Ihre neue Show im klassischen Hollywood-Stil soll drei Jahre lang laufen. Dion war bereits 2003 im Caesars Palace aufgetreten. Die Show «A New Day» lief fünf Jahre lang und brachte 400 Millionen Dollar ein, bevor sie eine Babypause einlegte. Dions jüngsten Söhne Nelson und Eddy waren vor fünf Monaten zur Welt gekommen und wurden Anfang März in Las Vegas getauft. Mit ihrem Mann und Manager Réne Angélil (69) hat sie noch einen älteren Sohn Rene-Charles(10).