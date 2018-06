Berlin (dpa) - Die Titelfavoriten Manchester City, FC Liverpool und Zenit St. Petersburg sind in der Europa League überraschend gescheitert. Dagegen sind gleich drei portugiesische Fußball-Mannschaften bei der Auslosung für das Viertel- und Halbfinale noch dabei.

Den einzigen Sieg des Trios feierte am Donnerstagabend der FC Porto mit 2:1 gegen ZSKA Moskau (Hinspiel 1:0). Benfica Lissabon reichte nach dem Hinspielsieg ebenso ein Remis (1:1) gegen Paris St. Germain wie Sporting Braga das 0:0 beim Favoriten Liverpool. Die Portugiesen hatten ihr Heimspiel mit 1:0 gewonnen.

Der ambitionierte Premier-League-Verein ManCity um den früheren Wolfsburger Profi Edin Dzeko gewann am Donnerstag zwar 1:0 gegen Dynamo Kiew, schied nach der 0:2-Hinspielniederlage vor einer Woche aber aus dem Wettbewerb aus.

Dem russischen Meister und UEFA-Cup-Sieger von 2008 aus St. Petersburg reichte ein 2:0-Erfolg gegen Twente Enschede nicht, da der niederländische Champion das Hinspiel 3:0 gewonnen hatte.

Neben Kiew und Enschede zog auch Spartak Moskau durch ein 3:0 gegen Ajax Amsterdam (Hinspiel 1:0) in die Runde der besten acht Teams ein. Die nächsten Runden werden am 18. März in der UEFA-Zentrale in Nyon ausgelost.