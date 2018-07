Inhalt Seite 1 — Wut in Pakistan nach tödlichem US-Drohnenangriff Seite 2 Auf einer Seite lesen

Islamabad (dpa) - Ein US-Drohnenangriff mit mehr als 40 Toten in Pakistan hat bei der Armee und der Regierung in Islamabad wütende Reaktionen hervorgerufen.

Nach Militärangaben waren bei dem Beschuss im Grenzgebiet zu Afghanistan Zivilisten ums Leben gekommen, nicht wie ursprünglich aus Geheimdienstkreisen verlautete Taliban-Kämpfer. Der pakistanische Armeechef Ashfaq Parvez Kayani verurteilte den Angriff am Donnerstagabend als «ungerechtfertigt und unter keinen Umständen hinnehmbar». Die Zahl der Opfer stieg auf 44.

Der Drohnenangriff sorgte für eine erneute Belastung der pakistanisch-amerikanischen Beziehungen. Das Außenministerium bestellte am Freitag US-Botschafter Cameron Munter ein. Nach Angaben von Ministeriumssprecherin Tehmina Janjua fordert die pakistanische Regierung eine offizielle Entschuldigung Washingtons für den Tod der Zivilisten. Andernfalls würde Pakistan nicht an einem geplanten Treffen mit den USA und Afghanistan in Brüssel am Samstag kommender Woche teilnehmen, sagte sie.

In der Mitteilung Kayanis hieß es, eine Ratsversammlung friedlicher Bürger sei «unter völliger Missachtung menschlichen Lebens» angegriffen worden. Der Armeechef sprach von einem «Verstoß gegen die Menschenrechte», der den Kampf gegen den Terrorismus erschwere. Premierminister Yousuf Raza Gilani sagte, solche Angriffe auf Unschuldige «werden die radikalen und extremistischen Elemente nur stärken».

Ein unbemanntes US-Flugzeug hatte am Donnerstag im Stammesgebiet Nord-Waziristan - einer Hochburg radikal-islamischer Aufständischer und Terroristen - mehrere Raketen abgeschossen. Stammesälteste aus Nord- und Süd-Waziristan schworen am Freitag bei einer Großen Ratsversammlung Rache. «Wir haben unsere Leute aufgefordert, Selbstmordanschläge gegen Amerika zu verüben», sagte der Vorsitzende der Versammlung (Dschirga), Malik Jalaluddin. Angehörige der Stämme leben auch auf der afghanischen Seite der Grenze.

Nach offiziellen Angaben waren 41 Menschen bei dem Raketenbeschuss getötet worden. Aus Geheimdienstkreisen hieß es, drei weitere Männer seien am Freitag im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben. Acht Verletzte schwebten weiterhin in Lebensgefahr.

Inoffiziell duldet die Regierung in Islamabad die amerikanischen Drohnenangriff, die pakistanische Armee liefert in manchen Fällen Zielinformationen. Bei der Bevölkerung sind die Angriffe aber hochgradig unpopulär. Sie tragen zu der ausgeprägten amerikafeindlichen Stimmung im Land maßgeblich bei.