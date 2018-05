Tokio (dpa) - Der Kampf gegen den Super-GAU in Japan steht auf der Kippe: Zwar meldet der AKW-Betreiber Tepco kleine Erfolge, denn die havarierten Reaktoren 1 und 2 sollen morgen wieder mit Strom versorgt werden. Experten in aller Welt sehen aber schwarz. Die japanische Feuerwehr versuchte mit Spezialfahrzeugen, den besonders gefährlichen Reaktor 3 zu kühlen, der Plutonium enthält. Das Wasser soll eine Kernschmelze verhindern. In den Notquartieren der Erdbebenopfer herrschen inzwischen dramatische Zustände.

