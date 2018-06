Port-au-Prince (dpa) - Zwei Tage vor der Wahl des neuen Staatsoberhauptes Haitis ist der 2004 gestürzte Präsident Jean- Bertrand Aristide nach Port-au-Prince zurückgekehrt. Kurz nach der Landung auf dem Flughafen der Hauptstadt meldete er Ansprüche an und forderte, seine Bewegung Fanmi Lavalas wieder in die Politik aufzunehmen. Die Bewegung ist am Sonntag nicht zugelassen. Mit der Präsidentenwahl sollen endlich die Weichen für den Beginn des Wiederaufbaus des erdbebenzerstörten Landes gestellt werden.

