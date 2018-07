Washington (dpa) - Premiere im All: Zum ersten Mal in der Geschichte der Astronomie umkreist eine Sonde den Planeten Merkur. Nach einer rund 7,9 Milliarden Kilometer langen Reise trat das Nasa-Raumfahrzeug «Messenger» in der Nacht in einen elliptischen Orbit ein. Die Sonde soll nun den innersten Planeten unseres Sonnensystems 12 Monate lang studieren. Die Umlaufbahn bringt «Messenger» bis zu 200 Kilometer nahe an Merkur heran, zu anderen Zeitpunkten ist sie wiederum mehr als 15 000 Kilometer entfernt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.